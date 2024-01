Li Qiang: « Nous continuerons à créer des conditions favorables pour que le monde partage les opportunités de la Chine »

La cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2024 a eu lieu le mardi 16 janvier à Davos en Suisse. Occasion saisie par le Premier ministre du Conseil d'État de la République populaire de Chine, Li Qiang de faire l’état des lieux de l'économie chinoise. Avant de finir, il a déclaré que la Chine reste fermement engagée dans l'ouverture. «Nous continuerons à créer des conditions favorables pour que le monde partage les opportunités de la Chine », soutient Li Qiang. Voici une partie de son discours lors de cette rencontre.





La culture traditionnelle chinoise accorde une grande importance à la crédibilité. La Chine est un pays qui attache une grande importance aux engagements, honorant ses paroles par des actions concrètes tout au long du temps. Avec la plus grande sincérité, le plus grand effort et des résultats concrets, la Chine a constamment prouvé au monde qu'elle est un pays le plus digne de confiance. Nous sommes également bien conscients qu'en dehors des raisons objectives, il existe également des facteurs subjectifs qui aggravent le déficit de confiance. Dans les relations bilatérales et multilatérales, il existe de nombreux exemples où le caprice d'une partie sape la confiance mutuelle avec les autres. À notre avis, la meilleure façon de gagner la confiance est d'être une meilleure version de soi-même. Ce n'est que lorsque toutes les parties se traitent mutuellement avec sincérité et travaillent dans la même direction qu'il peut y avoir une base plus forte de confiance et plus de fruits de la coopération.





Dans les circonstances actuelles, la reprise économique mondiale nécessite de solides fondements. Une plus grande contribution est attendue de tous les pays, en particulier des grandes économies. Je sais que vous suivez tous de près l'économie chinoise et que vous avez peut-être vos propres observations. Alors, comment devrait-on regarder l'économie chinoise ? Je crois que c'est similaire à regarder les Alpes, la chaîne de montagnes vallonnées avec de magnifiques sommets, depuis la petite ville de Davos. Mes amis européens m'ont dit que pour apprécier pleinement la beauté majestueuse des Alpes, il faut zoomer et regarder de loin. Il en va de même pour l'économie chinoise. Il faut élargir la vision et prendre une vue panoramique pour voir l'ensemble de la situation d'une manière objective et complète et vraiment saisir où elle se trouve maintenant et où elle va.





« La Chine est le seul pays à avoir des industries de toutes les catégories dans la classification industrielle de l'ONU »





Premièrement, l'économie chinoise fait des progrès constants et continuera à donner un fort élan à l'économie mondiale. La Chine est un moteur important du développement mondial. Au fil des ans, sa contribution à la croissance économique mondiale est restée d'environ 30 %. En 2023, l'économie chinoise a rebondi et a augmenté, avec une croissance estimée du PIB d'environ 5,2 %, supérieure à l'objectif d'environ 5 % fixé au début de l'année. En promouvant le développement économique, nous n'avons pas eu recours à des stimuli massifs. Nous n'avons pas cherché une croissance à court terme tout en accumulant des risques à long terme. Nous nous sommes plutôt concentrés sur le renforcement des moteurs internes. En tant que deuxième plus grande économie du monde, la Chine a établi, après des années de développement, des fondamentaux solides et solides.





Tout comme une personne en bonne santé a souvent un système immunitaire fort, l'économie chinoise peut gérer les hauts et les bas de sa performance. La tendance globale de la croissance à long terme ne changera pas. En termes de base industrielle, la Chine est le seul pays à avoir des industries de toutes les catégories dans la classification industrielle de l'ONU. La valeur ajoutée de l'industrie manufacturière chinoise représente environ 30 % du total mondial, se classant au premier rang mondial pendant 14 années consécutives. La Chine abrite également plus de 200 grappes industrielles matures.





«La Chine compte maintenant quelque 400 000 entreprises de haute technologie et se classe… »





Avec ses catégories complètes à grande échelle et sa forte capacité de soutien, le système industriel chinois peut répondre à la demande du développement rapide de la productivité sociale et contribuera à une meilleure répartition mondiale des facteurs de production et à l'augmentation de la productivité mondiale. En termes de facteurs de production, le dividende démographique de la Chine se transforme en dividende des talents. Nous nous classons maintenant au premier rang mondial en termes de taille du bassin de talents, de ressources humaines en science et technologie et de nombre total de chercheurs. La pénurie de capital est remplacée par l'abondance.





Notre part mondiale de la formation annuelle de capital est passée à environ 30 %. De plus, avec son énorme production de données et ses riches ressources de données, la Chine possède la deuxième plus grande mine de données au monde. En termes de capacité d'innovation, la contribution totale de la Chine à la recherche et au développement et à l'investissement dans le secteur de la haute technologie a augmenté à un rythme à deux chiffres pendant plusieurs années d'années. Les nouvelles technologies, y compris le cloud computing, le big data, l'intelligence artificielle et la blockchain, sont appliquées à un rythme plus rapide. De nouveaux produits et de nouvelles formes d'affaires telles que les terminaux intelligents, les robots et la télésanté ne cessent d'émerger.





La Chine compte maintenant quelque 400 000 entreprises de haute technologie et se classe au deuxième rang mondial pour le nombre d'entreprises licornes. Tout cela stimulera la formation et la culture de nouveaux moteurs de croissance en Chine. Dans l'ensemble, nous faisons maintenant progresser la modernisation chinoise sur tous les fronts grâce à un développement de haute qualité. Apporter la modernisation à plus de 1,4 milliard de personnes sera une réalisation remarquable dans l'histoire de l'humanité, une réalisation qui donnera une impulsion continue au développement de la Chine et du monde entier.





« Le marché chinois, avec son vaste espace et sa profondeur croissante, jouera un rôle important dans la stimulation de la demande mondiale globale »





Deuxièmement, la Chine a un marché surdimensionné avec une demande rapidement débloquée. Il continuera de fournir une grande scène à diverses entreprises et talents. Face à la faible demande mondiale, le marché devient la ressource la plus rare. Le marché chinois, avec son vaste espace et sa profondeur croissante, jouera un rôle important dans la stimulation de la demande mondiale globale. En Chine, il y a maintenant plus de 400 millions de personnes dans la tranche à revenu moyen, et le nombre devrait atteindre 800 millions au cours de la prochaine décennie environ. Pour une gamme croissante de produits et de services, l'objectif de la demande des consommateurs passe de la quantité à la qualité, ce qui générera une forte force motrice pour l'amélioration de la consommation.





Le taux d'urbanisation de la Chine est maintenant inférieur de plus de 10 points de pourcentage au niveau moyen des pays développés. Il y a beaucoup de place pour l'amélioration de l'infrastructure dans les domaines de la rénovation urbaine, des transports et des télécommunications, entre autres. Il y a aussi quelque 300 millions de migrants ruraux qui acquièrent une résidence urbaine permanente à un rythme plus rapide. Ceux-ci créeront une demande massive dans des domaines tels que le logement, l'éducation, les services médicaux et les soins aux personnes âgées. La Chine approfondit sa transition vers une croissance verte et à faible émission de carbone. Près de la moitié de la capacité photovoltaïque installée dans le monde se trouve en Chine. Plus de la moitié des véhicules à nouvelle énergie (NEV) du monde fonctionnent sur les routes en Chine, et sa propriété NEV a atteint plus de 20 millions d'unités. La Chine contribue au quart de l'augmentation de la superficie de boisement dans le monde.





La Chine cultive également de nouveaux moteurs de croissance à grande échelle dans des secteurs tels que les infrastructures vertes, l'énergie verte, les transports verts et le mode de vie vert. Cela générera des marchés d'investissement et de consommation avec une taille estimée à 10 000 milliards de yuans par an, et promet un énorme potentiel. Nous continuerons à explorer et à libérer cette demande du marché, à augmenter l'importation de biens et de services de haute qualité du monde entier, à attirer plus d'investissements étrangers dans des domaines tels que la fabrication et les produits biopharmaceutiques de moyenne et haut de gamme, et nous fournirons un espace plus large pour stimuler le commerce et l'investissement mondiaux.





« Choisir le marché chinois n'est pas un risque, mais une opportunité »





Troisièmement, la Chine reste fermement engagée dans l'ouverture. Nous continuerons à créer des conditions favorables pour que le monde partage les opportunités de la Chine. Au cours des quatre dernières décennies et plus, la Chine a réalisé un développement et a partagé des avantages avec le monde grâce à l'ouverture. À l'heure actuelle, la Chine est un partenaire commercial majeur de plus de 140 pays et régions. Notre niveau tarifaire global a été réduit à 7,3 %, relativement au même niveau que les membres développés de l'Organisation mondiale du commerce. En nous ouvrant plus largement, nous visons à partager les opportunités de la Chine et à nous développer avec tous les pays du monde.





Aux chefs d'entreprise ici aujourd'hui, je veux dire qu'au fil des ans, les entreprises multinationales ont cultivé le marché chinois et, sur la base des prouesses manufacturières de la Chine, ont élargi leur production mondiale, ont connu une croissance rapide et ont eu de bonnes récompenses. Au cours des cinq dernières années, le rendement de l'investissement étranger direct en Chine s'élève à environ neuf pour cent, ce qui est assez compétitif à l'échelle mondiale. Choisir le marché chinois n'est pas un risque, mais une opportunité. Nous adoptons les investissements des entreprises de tous les pays à bras ouverts, et nous travaillerons sans relâche pour favoriser un environnement commercial axé sur le marché, fondé sur le droit et de classe mondiale.





Nous élargirons régulièrement l'ouverture institutionnelle, continuerons à raccourcir la liste négative pour l'investissement étranger, suivrons la suppression de toutes les restrictions d'accès aux investissements étrangers dans le secteur manufacturier et garantirons le traitement national aux entreprises étrangères. En ce qui concerne les préoccupations de certaines multinationales sur des questions telles que le flux de données transfrontalier et la participation égale aux marchés publics, nous travaillons à la formulation de politiques pertinentes. Nous entendrons également régulièrement les points de vue des entreprises étrangères et prendrons des mesures actives pour répondre à des préoccupations raisonnables. Dans l'ensemble, peu importe comment le monde change, la Chine restera engagée dans la politique nationale fondamentale d'ouverture et d'ouverture de sa porte encore plus large au monde.