Lin Wu du PCC à Shandong : « Nous sommes prêts à travailler avec les villes amies pour partager les opportunités de l'époque »

L'amitié des nations repose sur l'affinité des peuples, et l'affinité des peuples repose sur l'affinité des cœurs. C’est ce qu’a compris le Président Xi Jinping. «Il attache une grande importance à l'amitié entre les peuples et appelle à des efforts vigoureux pour développer des villes d'amitié internationales et promouvoir les échanges entre les gouvernements locaux chinois et étrangers », a fait savoir le Secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) à Shandong. A travers ses propos, Lin Wu a voulu également faire le bilan de sa province avec les villes auxquelles elle est jumelée. « Au cours des 40 dernières années, nous avons mené à bien des échanges dans divers domaines avec 623 villes amies et des relations d'amitié et de coopération avec les gouvernements locaux de 94 pays, ce qui a construit un pont d'amitié qui atteint les cinq continents du monde. Ces villes ont réalisé de grandes avancées en matière de coopération », assure-t-il.















Selon lui, Shandong a activement développé la coopération économique et commerciale, industrielle et autre avec les villes amies, et plus de 11 000 projets ont vu le jour, avec un investissement de plus de 600 milliards de yuan, ce qui a fortement encouragé la transformation et la modernisation industrielles. Il ajoute que plus de 1 200 paires d’hôpitaux, d’écoles, d’entreprises et d’organisations ont été établies entre le Shandong et les villes amies.













Ainsi, lors du Forum mondial des villes 2023 et le Sommet des dirigeants régionaux, Lin Wu a soutenu que tourné vers l'avenir, le Shandong est prêt à travailler avec les villes amies pour partager les opportunités de l'époque, ouvrir un nouveau chapitre de coopération et créer un avenir meilleur. « Nous espérons construire ensemble une "communauté" de collaboration industrielle. Le Shandong dispose d'une bonne base industrielle et d'une gamme complète d'industries, et accélère le développement de haute qualité de l'économie industrielle, élargit et renforce l'économie numérique, développe vigoureusement les technologies de l'information de nouvelle génération, les équipements haut de gamme, les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux », dit-il.









« Nous sommes prêts pour approfondir la coopération dans les ports, le dédouanement, les ports et la logistique, développer vigoureusement… »





Le Secrétaire général du PCC souhaite aussi construire ensemble un "grand canal" pour les échanges économiques et commerciaux. « Situé en Asie de l'Est et face à l'océan, le Shandong est un nœud important de liaisons terrestres, maritimes et intérieures. Nous accélérons la construction de corridors logistiques et créerons un environnement commercial de premier ordre, axé sur le marché, l'État de droit et l'internationalisation. De nombreuses villes amies sont des ports ouverts et des centres commerciaux bénéficiant d'une situation privilégiée et d'échanges pratiques », affirme-t-il. Avant de continuer : « Nous sommes prêts pour approfondir la coopération dans les ports, le dédouanement, les ports et la logistique, développer vigoureusement le commerce électronique transfrontalier, le commerce d'approvisionnement du marché, les entrepôts à l'étranger et d'autres nouvelles formes commerciales, et promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement, de manière à faire des efforts synergiques en matière de "connectivité dure" et de "connectivité douce" ».





Lin Wu envisage également dans cette coopération, d’étendre conjointement le "nouvel espace" vert à faible teneur en carbone et de construire ensemble un pont d'échanges humanistes.





A rappeler que Ouakam a signé un accord sur l’établissement de relations de coopération amicale avec Weihei, le 25 septembre dernier.