Londres : Des centaines de passagers prennent le métro… sans pantalon

Hier dimanche 7 janvier, des centaines, voire des milliers de Londoniens ont voyagé dans le métro sans porter de pantalon. La raison est simple : ils ont tous accepté de relever le challenge lancé en 2002 et qui perdure à Londres, nommé "No Pants Tube Ride".





L'évènement veut que tous les passagers du métro soient invités à porter des vêtements d'hiver normaux (manteau, chapeau, gants, etc.), mais il faut un sous-vêtement à la place du pantalon. Il faut aussi respecter plusieurs normes, notamment celle d'être âgée d'au moins 18 ans.





Cet évènement est organisé à Londres chaque année, pour le seul but de s'amuser et de se démarquer. "C'est juste pour le plaisir", font savoir les organisateurs avec fierté, comme le rapporte "Timeout".