Lutte contre la Covid-19 : Plus de 10 milliards de masques et 2,3 milliards de doses de vaccins offerts par la Chine

La pandémie de la Covid-19 a fait trembler le monde. En dehors même de la santé, l’économie a pris un sacré coup.







Toutefois, l’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI) pour la coopération internationale a joué un rôle important dans cette crise. Ce mercredi 18 octobre, lors de la cérémonie d’ouverture du 3ème Forum de la Ceinture et de la Route, Xi Jinping rappelant les actions de ladite coopération, a signalé que «depuis l’éclatement de la Covid-19, l’Initiative « la Ceinture et la Route » a servi d’une voie pour la vie et la santé.





« La Chine a fourni à différents pays plus de 10 milliards de masques et 2,3 milliards de doses de vaccins, et coopéré avec une vingtaine de pays sur la production de vaccins, apportant une contribution particulière à la lutte contre l’épidémie dans les pays partenaires », a fait savoir le Président de la République populaire de la Chine.





« Et de notre côté, renseigne-t-il, nous avons bénéficié d’un soutien précieux de plus de 70 pays au plus fort de l’épidémie en Chine ».





En effet, indique-t-il toujours, « la coopération dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », basée sur le principe d’amples consultations, de contribution conjointe et de bénéfices partagés, a transcendé les différences en termes de civilisation, de culture, de système social et de phase de développement, ouvert une nouvelle piste pour les échanges interétatiques et instauré une nouvelle architecture de coopération internationale ». «Elle incarne le plus grand dénominateur commun qu’est le développement partagé de l’humanité », a laissé entendre Xi Jinping devant plusieurs Chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants d’organisations internationales.