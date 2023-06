Lutte contre le terrorisme : le Burkina se rapproche du Qatar et ses pétrodollars

La crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso le pousse à diversifier ses partenariats. Après la visite du Premier ministre Kyélem de Tambela au Venezuela en mai dernier, c’est au tour de la ministre des affaires étrangères, de prendre la direction du Qatar. Olivia Rouamba séjourne depuis le lundi 19 juin à Doha, la capitale de ce pays arabe.



Pour un appui conséquent du Qatar dans le domaine sécuritaire



La cheffe de la diplomatie burkinabé est porteuse d’un message du président Ibrahim Traoré pour l’émir, Son Altesse Tamin Bin Hamad Al-Thani. Lors des échanges avec son homologue du Qatar Sultan Bin Saad Al Muraikhi, Olivia Rouamba a expliqué la situation au Sahel et la singularité du contexte burkinabé dans la lutte contre le terrorisme.



La cheffe de la diplomatie burkinabé a ensuite plaidé pour un accompagnement et un appui conséquent de l’Etat du Qatar dans des domaines humanitaires et sécuritaires, a indiqué le site d’informations Burkina 24. M Al Muraikhi a fait savoir qu’il avait pris bonne note de la situation au Burkina. Il a marqué la volonté et la disponibilité du Qatar à soutenir le pays des hommes intègres sur les plans humanitaires et sanitaires.



Le Burkina veut une ambassade au Qatar



La question sécuritaire s’inscrit également dans une bonne perspective. La ministre Rouamba a profité de l’occasion pour transmettre à son homologue une demande d’accréditation d’un ambassadeur de son pays auprès du Qatar. L’objectif est de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et l’Etat arabe.