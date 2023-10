Ma Zhaoxu sur le 3ème Forum de la BRI : «La coopération dans le cadre de la Ceinture et de la Route a aidé les pays partenaires à prendre le train express du développement de la Chine »

Du 17 ou 18 octobre se tiendra le 3ème Forum La Ceinture et la Route (BRF) avec la célébration du 10ème anniversaire de l’Initiative la Ceinture de la Route (BRI). C’est ainsi que le vice-ministre exécutif des Affaires étrangères Ma Zhaoxu a accordé une interview conjointe avec l'agence de presse Xinhua et le China Media Group, le 13 octobre dernier, pour présenter les travaux préparatoires de ce troisième Forum, les réalisations de la BRI au cours de la dernière décennie et la contribution de l'initiative au développement économique mondial.



Le troisième Forum La Ceinture et la Route pour la coopération internationale (BRF) est sur le point de s'ouvrir. Pourriez-vous nous présenter le programme ?

Le troisième Forum la Ceinture et la Route pour la coopération internationale est l'événement diplomatique le plus important organisé par la Chine cette année. Il coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de l'Initiative la Ceinture et la Route (BRI). Le Président Xi Jinping assistera à la cérémonie d'ouverture du BRF, prononcera un discours d'ouverture et organisera un banquet de bienvenue et des événements bilatéraux pour les invités.

Le thème du BRF de cette année est «Une coopération de haute qualité dans le cadre de la Ceinture et de la Route : Ensemble pour le développement et la prospérité communs ». Outre la cérémonie d'ouverture, trois forums de haut niveau se tiendront simultanément pour des discussions approfondies sur la connectivité, le développement vert et l'économie numérique, et six forums thématiques seront organisés en parallèle sur les thèmes de la connectivité commerciale, des relations entre les peuples et les échanges commerciaux, les liens entre les peuples, des échanges de groupes de réflexion sur la route de la soie propre, la coopération internationale et coopération maritime. Une conférence des PDG aura également lieu pendant le BRF.

Une déclaration du président sera publiée lors du BRF pour capturer le consensus atteint par les participants et définir l'orientation future et les domaines clés d'une coopération de haute qualité dans le cadre de la Ceinture et la Route. Une liste des résultats de la coopération multilatérale et une liste des projets pratiques seront également publiées pour présenter les résultats obtenus dans le cadre des trois forums de haut niveau et des six forums thématiques. Lors de la conférence des PDG, des entreprises chinoises et étrangères négocieront et signeront une série de projets de coopération.

Quelles sont les attentes pour ce forum ? Jusqu'à présent, des représentants de plus de 140 pays et de plus de 30 organisations internationales, dont des chefs d'État, des chefs d'organisations internationales, des fonctionnaires ministériels et des représentants du secteur des affaires, du monde universitaire et d'organisations non gouvernementales, ont confirmé leur présence. À ce jour, plus de 4 000 délégués se sont inscrits pour participer. Le BRF devrait produire des résultats substantiels, tant sous la forme de documents, d’initiatives et de mécanismes de coopération qu’en termes de projets, de fonds et de mesures. Le nombre total de livrables dépassera probablement celui des deux forums précédents. Les participants viennent tous au BRF pour coopérer, pour soutenir la BRI et pour promouvoir un développement commun. Dans ce monde de changement et de volatilité, le BRF montrera comment la BRI, une initiative chinoise bénéficiant du soutien international, a apporté des bénéfices à tous, et présentera les nouveaux progrès réalisés par la Chine pour faire progresser la diplomatie des grands pays sur tous les fronts depuis le 20e Congrès national (Congrès du Parti communiste chinois). Il enverra un message de solidarité et de coopération gagnant-gagnant entre les pays du monde entier, et ajoutera une énergie positive et une stabilité au monde. La Chine attend avec impatience de travailler avec toutes les parties pour profiter de l'occasion du Forum pour faire le point sur l'expérience précieuse de la coopération dans le cadre de la Ceinture et la Route au cours de la dernière décennie, élaborer un nouveau plan pour une coopération de haute qualité dans le cadre de la nouvelle étape, injecter un nouveau dynamisme pour réaliser l'aspiration au développement commun de tous les pays et apporter une nouvelle contribution à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Depuis que le Président Xi Jinping a lancé la Ceinture et la Route il y a 10 ans, l'initiative a eu un impact mondial considérable et est devenue une plateforme internationale populaire de bien public et de coopération. Selon vous, quel rôle la coopération dans le cadre de « la Ceinture et la Route » a-t-elle joué dans la promotion de la croissance mondiale et du développement commun ? La BRI est une proposition majeure de coopération internationale avancée par le président Xi Jinping, informé par sa compréhension approfondie des tendances mondiales et avec à l'esprit un avenir meilleur pour l'humanité. Il s’agit d’une plate-forme importante pour des actions concrètes visant à construire une communauté de destin pour l’humanité. La BRI a donné une forte impulsion à la croissance mondiale. La dernière décennie a été témoin de résultats tangibles et fructueux obtenus dans le cadre de la BRI. Plus de 3 000 projets de coopération ont été convenus et jusqu'à mille milliards de dollars d'investissements ont été mobilisés. Le chemin de fer express Chine-Europe fonctionne sans problème. Le nouveau corridor commercial international terre-mer se développe. La Route de la Soie dans les airs augmente en capacité et en vitesse. Tous ces éléments ont considérablement renforcé la connectivité entre les pays partenaires de la Ceinture et la Route et facilité la coopération dans des domaines tels que le commerce et l’investissement.

La BRI a offert de précieuses opportunités pour le développement commun de tous les pays participants. La coopération dans le cadre de la Ceinture et de la Route a aidé les pays partenaires à prendre le train express du développement de la Chine, a soutenu leurs efforts pour éradiquer la pauvreté, accroître l’emploi, améliorer les moyens de subsistance et mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. Les entreprises chinoises ont créé plus de 420 000 opportunités d'emplois pour la population locale dans les zones de coopération économique et commerciale qu'elles ont construites dans les pays partenaires. Une série de programmes de subsistance bien adaptés, notamment les ateliers Luban pour la formation professionnelle, «Brightness Action » pour le traitement des patients atteints de cataracte, la technologie Juncao pour la culture de champignons, la culture du riz hybride et l'utilisation de l'artémisinine, ont été mis en œuvre avec succès, produisant un large éventail de programmes, des impacts économiques et sociaux positifs.

Et pour la gouvernance économique mondiale ? La BRI a proposé des solutions viables pour améliorer la gouvernance mondiale. La coopération dans le cadre de la Ceinture et de la Route suit une philosophie de gouvernance mondiale basée sur une consultation approfondie et une contribution commune pour un bénéfice partagé, et une approche qui prône le dialogue plutôt que la confrontation, l'élimination des barrières érigées, l'intégration plutôt que le découplage et l'inclusion plutôt que d'exclure les autres, et cherche à rendre le monde global plus efficace avec une gouvernance plus juste et équitable.

Elle a apporté une contribution importante au développement économique de la Chine. La coopération dans le cadre de la Ceinture et la Route a ouvert plus largement les portes de la Chine, intégré davantage l’économie chinoise dans l’économie mondiale et fourni un soutien solide aux efforts de la Chine visant à promouvoir un nouveau paradigme de développement.

C’est est une initiative ouverte et inclusive. Nous continuerons à poursuivre des consultations égalitaires et amicales et à travailler activement pour mettre en synergie la BRI avec les stratégies de développement d'autres pays.

La décennie écoulée a jeté des bases solides pour la coopération dans le cadre de la Ceinture et la Route. Comment ce Forum fera-t-il progresser cette coopération ?

Au cours de la dernière décennie, la coopération dans le cadre de la Ceinture et de la Route a produit des résultats fructueux qui profitent à tous ses partenaires et à des centaines de millions de personnes. Nous considérons le troisième BRF comme un nouveau point de départ pour travailler avec toutes les parties à la construction d'un consensus, résumer les expériences, planifier l'avenir et réaliser de nouveaux progrès tangibles dans la coopération dans le cadre de la Ceinture et de la Route.

Nous adhérons au principe solide d'une consultation approfondie et d'une contribution commune pour un bénéfice partagé, restons attachés à la philosophie d'une coopération ouverte, verte et propre et faisons en sorte que la coopération soit de haut niveau, durable et centrée sur l'humain. Avec nos partenaires, nous ferons progresser la coopération de haute qualité dans le cadre de la Ceinture et de la Route à une échelle plus large, à des niveaux plus approfondis et plus élevés, afin de progresser continuellement vers l'objectif du développement et de la prospérité communs.