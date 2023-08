[Images]- Macky Sall et Xi Jinping se sont entretenus à Johannesburg

Le Président de la République du Sénégal a pris part au 15ème Sommet des BRICS (regroupant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud) qui se tient du 22 août au 24 août 2023 à Johannesburg (Afrique du Sud). A travers un post sur Twitter, Macky Sall a indiqué avoir rencontré le Président de la République populaire de Chine dans le cadre de la coopération sino-africaine. « J’ai eu un excellent entretien ce jour avec le Président Xi Jinping en marge du sommet des BRICS de Johannesburg. Nous avons passé en revue la coopération sino-sénégalaise et sino-africaine et exprimé la volonté de renforcer ces relations amicales, anciennes, fortes, dynamiques et mutuellement bénéfiques », a renseigné le Chef de l’État sénégalais.