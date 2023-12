Macky Sall: “Sous tous les cieux, le populisme, le radicalisme et l’extrémisme sont les pires menaces aux droits humains”

Lors de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce mardi 12 décembre à Genève, Macky Sall à appelé à combattre “sans répit le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent”. “Sous tous les cieux, et quel que soit leur mode opératoire, le populisme, le radicalisme et l’extrémisme sont les pires menaces aux droits humains, à la démocratie et à liberté”, a-t-il ajouté.