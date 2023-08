Macron défend RFI et France 24

Le groupe France Médias Monde, qui regroupe la radio RFI et la chaîne de télévision France 24, «est un formidable levier de rayonnement», a affirmé lundi Emmanuel Macron, critiqué l'an dernier pour des propos similaires. «Nous devons penser le rôle de l'audiovisuel public à l'international, et France Médias Monde, qui est un formidable levier de rayonnement. Mais il faut qu'on soit au clair sur la place qu'on lui donne et le rôle qu'il joue», a-t-il déclaré devant les ambassadeurs français réunis à l'Elysée.









Dans le même format, le chef de l'Etat avait appelé l'an dernier à «assumer une stratégie d'influence et de rayonnement de la France», s'attirant les protestations des journalistes de France 24 et RFI qui s'étaient défendus d'être «les porte-voix de l'Elysée». Emmanuel Macron persiste toutefois, jugeant que là où ces médias sont «le seul levier d'une presse considérée comme libre, (ils ont) une fonction tout à fait importante» face à une «propagande» qui «vient parfois menacer la France directement (comme) on vient de le vivre encore au Niger».