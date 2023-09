Maison Blanche : « Commander », le chien de Joe Biden a de nouveau "dégainé" ses crocs

Il n’a que deux ans, mais un palmarès assez remarquable en termes de morsures infligées aux occupants de la Maison Blanche. « Commander », le berger allemand du président américain Joe Biden est déjà coupable de 11 morsures entre octobre 2022 et janvier 2023. Ses crocs ont encore frappé le lundi 25 septembre dernier. Sa victime est un agent des services secrets. L’incident s’est déroulé, dans la soirée, vers 20 heures .





« La Maison Blanche peut être un environnement stressant pour les animaux de compagnie »





L’infortuné est « entré en contact avec un animal de la "First Family" et a été mordu » a déclaré Anthony Guglielmi, porte-parole du Secret Service, à CNN. L’agent a reçu les soins nécessaires et se porte plutôt bien. Elizabeth Alexander, la porte-parole de la première dame Jill Biden a déclaré que la « Maison Blanche peut être un environnement stressant pour les animaux de compagnie et la famille présidentielle, continue de travailler sur les moyens d’aider Commander à gérer la nature souvent imprévisible de l’environnement de la Maison Blanche ».





Elle a ajouté que les Biden étaient »incroyablement reconnaissants envers le personnel des services secrets et de la Maison Blanche pour tout ce qu’ils font pour assurer leur sécurité, celle de leur famille et celle du pays ».





Commander et Major





Le comportement agressif de Commander ces derniers mois a été à l’origine de nombreux incidents à la Maison Blanche et ses environs. Les services secrets assurent la protection de Joe Biden et de sa famille.