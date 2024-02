Manifestations/Sénégal: Paris appelle à "un usage proportionné de la force"

Christophe Lemoine, Porte parole adjoint du Quai dOrsay

Le ministère français des Affaires étrangères a appelé mardi les autorités sénégalaises "à faire un usage proportionné de la force" après la mort d'au moins trois jeunes hommes ces derniers jours pendant des manifestations contre le report de l'élection présidentielle.





"La France réitère son appel aux autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal, et à garantir les libertés publiques", a réagi Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du Quai d'Orsay dans un communiqué, alors que les arrestations se sont multipliées dans tout le pays, y compris de journalistes.





Le Sénégal est en proie à l'une de ses plus graves crises politiques des dernières décennies depuis que le président Macky Sall a annoncé le report de la présidentielle le 3 février, à trois semaines de l'échéance.





Ses partisans à l'Assemblée nationale et ceux de Karim Wade, candidat disqualifié, ont ensuite entériné le renvoi de l'élection au 15 décembre et le maintien du président Sall à son poste jusqu'à la prise de fonctions de son successeur, a priori donc début 2025.





"La France encourage tous les acteurs sénégalais à privilégier la voie du dialogue et à préserver la longue tradition démocratique du Sénégal", a également déclaré Christophe Lemoine.