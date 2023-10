Mao Ning : «La BRI a accordé près de 1 000 milliards d'investissements dans le monde pour réduire la pauvreté»

Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Niang a fait face à la presse, ce mardi 17 octobre, dans le cadre du 3e Forum de la Ceinture et de la Route (BRF) à Beijing. Ce jour, qui marque également la Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté, a été une occasion pour elle de parler des actions de l'Initiative de la ceinture et de la route (BRI) afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde.















Selon Mao Ning, « au cours de la dernière décennie, la BRI a accordé près de 1 000 milliards d'investissements dans le monde et a sorti 40 millions de personnes de la pauvreté ». « Le Mécanisme de coopération agricole de la BRI a contribué à permettre une population dans les pays partenaires d'accéder à la nourriture et à la réaction des crises alimentaires. Les projets d'investissements industriels et d'infrastructures dans le cadre de la BRI ont créé une énorme quantité de possibilités d'emplois », a-t-elle indiqué.













Citant le directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne, Ghada Waly, elle soutient que ce dernier a déclaré, lors d'un entretien récent, que la Ceinture et la Route peuvent aider à accélérer les efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment la pauvreté et la faim zéro.













« Nous sommes convaincus que la ceinture de haute qualité et la coopération routière apporteront plus d'avantages aux personnes et contribueront à responsabiliser l'effort mondial de réduction de la pauvreté », a laissé entendre la porte-parole du ministère des Affaires étrangers de la République populaire de Chine à nos confrères de la CCTV.