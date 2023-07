Marche interdite à Paris: un frère d'Assa Traoré placé en garde à vue

Youssouf Traoré, l'un des frères d'Assa, se trouvait samedi soir en garde à vue au commissariat du Ve arrondissement de Paris après son arrestation en marge d'un rassemblement interdit en mémoire de son frère décédé en 2016, a indiqué le parquet de Paris.



Il a été placé en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion alors qu'il participait à la marche partie de la place de la République, selon cette source.



Selon une source proche du dossier, il est accusé d'avoir "porté un coup" à une commissaire de police sur la place de la République. Selon cette même source, il a été blessé à l'oeil lors de son arrestation.



En fin d'après-midi, il a été conduit à l'hôpital mais n'y a finalement pas été admis et est retourné au commissariat pour la poursuite de sa garde à vue, selon une source policière.



Des images diffusées sur les réseaux sociaux le montrent entrant dans une ambulance sur un brancard relevé avec des pompiers autour de lui.



Présent lors du transfèrement, le journaliste et militant Taha Bouhafs a déclaré à l'AFP avoir vu "son visage gonflé avec un pansement". Un peu plus tôt, le comité Adama avait indiqué "ne rien savoir sur son état de santé", ni la raison de son arrestation.



"La marche s'est déroulée dans le calme, elle a été un succès, nous ne comprenons pas son arrestation", a ajouté le comité.



Une enquête pour "organisation d'une manifestation non déclarée" a été ouverte contre Assa Traoré, soeur d'Adama et figure du combat contre les violences policières, a par ailleurs annoncé la PP qui la décrit comme "l'organisatrice" de l'évènement.



Au moins 2.000 personnes se sont rassemblées à Paris dans le calme en mémoire d'Adama Traoré, malgré l'interdiction de la préfecture de police.