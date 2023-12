Marseille : une personne est morte après une explosion dans un appartement

Son corps a été retrouvé dans les décombres. Une autre personne a été légèrement blessée. L’origine de l’explosion est toujours indéterminée.







Une explosion, dont l'origine reste encore inconnue, suivie d'un incendie dans un appartement du centre de Marseille dimanche 24 décembre au soir a fait une victime, a-t-on appris auprès des marins-pompiers.





L'incident, survenu vers 19h30 dans un immeuble de quatre étages d'un quartier chic de la cité phocéenne, a fait une blessée qui a dû être hospitalisée pour un traumatisme à la jambe, a constaté un journaliste de l'AFP.









Huit autres personnes ont dû être relogées dans une école voisine, ouverte pour l'occasion. L'identité de la personne décédée, retrouvée aux alentours de 23H dans les décombres, n'a pas été révélée.