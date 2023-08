Me Robin Binsard, avocat de Juan Branco : “Un immense soulagement”

« C'est un immense soulagement. Nous sommes heureux et fiers de cette décision et de la remise en liberté de Juan Branco », se félicite ce lundi Me Robin Binsard, l'un des défenseurs de Juan Branco, écroué ce week-end au Sénégal. L'avocat franco-espagnol vient d'être placé sous contrôle judiciaire avec un ordre d'expulsion du pays. Il est en cours d’extradition en France.





Arrêté ce week-end à la frontière mauritanienne, inculpé par la justice sénégalaise pour « attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves », Juan Branco était détenu à la maison d'arrêt de Rebeuss.







« La protection universelle des droits de la défense commande que l'on soutienne Juan Branco, peu importent les aspérités de sa personnalité. Quoi que l'on pense de lui, sa détention doit cesser, sa remise en liberté s'impose », alertait ce lundi matin dans les colonnes du Point l'un de ses avocats en France.