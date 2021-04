Michael Schumacher à court d'argent?? Sa femme met en vente leur maison





D'après le magazine allemand Bunte, ce mercredi 7 avril, Corinna Schumacher a pris la décision de se séparer du manoir suisse qu'elle partage avec Michael Schumacher. Une décision de dernier recours face à une situation financière en déclin ?

Maison à vendre. Alors que Michael Schumacher demeure aux abonnés absents des médias, son épouse Corinna a pris une grande décision. Selon les informations du magazine allemand Bunte, ce mercredi 7 avril, elle souhaite se séparer de leur luxueuse demeure de Gland, près du lac Léman, en Suisse, là où son mari poursuit sa convalescence depuis 2014, entouré d'une équipe médicale composée d'une quinzaine de personnes. Un nid d'amour, "propriété d'exception dans un endroit calme et protégé" selon l'agence immobilière responsable de la vente, d'abord acquis en échange du montant de 3,5 millions d'euros. La famille du Baron Rouge le vendrait désormais pour la somme de 5,87 millions d'euros.







Nos confrères d'outre-Rhin rappellent également que la demeure de 20 016 mètres carrés a d'abord été utilisée comme moulin. Un crève-cœur certain pour Corinna Schumacher qui, tombée amoureuse d'un ranch de chevaux à proximité, avait pu entretenir sa passion pour les équidés. À noter qu'elle est une cavalière passionnée, gagnante du championnat européen d'équitation de style occidental en 2010. Mais depuis le mois de décembre 2013, l'épouse de Michael Schumacher se consacre pleinement à la santé de l'ex-pilote de Formule 1. Son unique motivation derrière un tel sacrifice ?

Une fortune pour le maintenir en vie





Car les soins prodigués à "Schumi" représentent une fortune. En 2015, déjà, le tabloïd britannique The Mirror révélait que le clan déboursait près de 125 000 euros par semaine. Un coût finalement revu à la baisse en 2018 : Corinna Schumacher verserait la somme hebdomadaire de 56 000 euros pour maintenir son époux en vie. Argent qu'elle dépense en puisant dans la fortune de l'ex-star des pistes (estimée à 700 millions d'euros) mais aussi en se séparant de biens qui leur étaient pourtant précieux à l'image du jet familial, pour lequel elle a empoché 35 millions d'euros, et leur maison de vacances norvégienne, vendue à 2,9 millions d'euros. Les biens de Michael Schumacher s'envolent un à un mais Corinna Schumacher n'en dit rien. Habituée aux sacrifices, elle l'est tout autant au silence.