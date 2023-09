Migrants : «On ne peut pas accueillir toute la misère du monde» (Macron)

«L’Europe est le continent qui fait le plus, nous Français faisons notre part, on accueille de plus en plus d’enfants», a déclaré Emmanuel Macron sur TF1 et France 2. «Mais on doit aussi être rigoureux, on a un modèle social généreux, et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde».





«On ne peut pas avoir de réponse franco-française», a-t-il aussi affirmé. «Nous devons jouer notre rôle en Européens et ne pas laisser les Italiens seuls. On doit avoir une approche cohérente avec les pays d’origine».