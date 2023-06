Mort de Nahel en France : des incidents à…Bruxelles, une dizaine d’arrestations

Des incidents ont éclaté dans le centre de Bruxelles et dans d’autres endroits de la capitale belge, jeudi soir, quand des groupes de jeunes mobilisés via les réseaux sociaux sont descendus dans la rue pour protester contre la mort de Nahel M.« C’est à cause du petit en France », disait l’un des appels à la mobilisation lancé au cours de la journée.



Alertées dès la mi-journée, les forces de l’ordre ont été déployées en masse et avaient procédé, aux alentours de 22 heures, à une dizaine d’arrestations. La circulation des transports en commun a été interrompue dans le quartier du Boulevard Anspach, l’une des principales artères du centre-ville. Quelques jets de pavés ont eu lieu et le feu a été bouté à une voiture.



La situation était tendue depuis le début juin dans certains quartiers après une violente bagarre qui a opposé des policiers de la zone Bruxelles-Ouest à des jeunes de Molenbeek. On a relevé 12 blessés, dont certains atteints grièvement. Les faits se sont déroulés dans les Ardennes belges, où les jeunes effectuaient une descente de rivière en kayak tandis que les policiers, dont plusieurs étaient ivres, étaient en congé. Des élus ont dénoncé à cette occasion un « racisme systématique »dans le chef de certains membres des forces de l’ordre.