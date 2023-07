Mort de Nahel en France : La réaction du gouvernement algérien

Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf

Le gouvernement algérien a réagi à la mort, en France, d’un de ses ressortissants, le jeune Nahel. Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, après avoir appris avec ”choc et consternation” la disparition tragique et brutale du jeune homme, dans des ”circonstances particulièrement troublantes”, a déclaré suivre avec ”une très grande attention les développements de cette affaire”.





Le ministère algérien des Affaires étrangères dit faire ”confiance au gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection, soucieux de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier nos ressortissants sur leur terre d’accueil ”.