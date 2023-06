Mort de Nahel : La Grande Mosquée de Paris appelle à « ne pas réagir par la violence »

Dans un communiqué publié jeudi, le recteur de la Grande Mosquée de Paris juge que « l’incompréhension, la douleur et la colère sont légitimes » après la mort mardi de Nahel M., mais il « appelle en particulier les jeunes à ne pas réagir par la violence ». « [La Grande Mosquée de Paris] les invite à faire entendre leur voix et à se mobiliser pacifiquement pour que la mémoire de Nahel soit respectée et pour que la justice soit rendue », ajoute le recteur Chems-eddine Hafiz, annonçant qu’un « message » sera diffusé vendredi au cours de leur prêche par les imams de la Grand Mosquée de Paris et de sa fédération.