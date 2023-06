Mort de Nahel : les bus et trams franciliens ne circulent pas après 21h, plusieurs villes annoncent un couvre-feu

Au lendemain des violences urbaines survenues dans plusieurs villes de France, l'heure est à la prévention.

Les tramways et les bus franciliens ne circulent pas après 21 heures ce jeudi.

La ville de Clamart (Hauts-de-Seine) et celle de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) a choisi de fermer ses équipements publics et d’annuler ses manifestations jusqu’à dimanche.