Mort du chanteur Karim Ouellet : Une investigation en cours pour...

Il chantait l'amour, la vie, un sourire malicieux aux lèvres. Hélas, la planète Terre devra se passer de son énergie incroyable. Le 18 janvier 2022, la famille de Karim Ouellet a annoncé qu'il était mort sans préciser les causes du drame.



C'est une tragédie qui arrive bien trop tôt. Le chanteur Karim Ouellet, connu pour son tube L'Amour datant de l'année 2013, est mort à l'âge de 37 ans. La nouvelle a été dévoilée par Radio-Canada et le journal La Presse, qui précisent que le corps de l'artiste a été retrouvé sans vie, sans explication, dans son domicile situé dans la ville de Québec. "Nous confirmons qu'une investigation est en cours portant sur le décès de M. Karim Ouellet, indique le bureau du coroner le mardi 19 janvier 2022. Nous ne pouvons donner plus de détails à ce stade-ci."