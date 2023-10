Mystère autour du naufrage d’un sous-marin nucléaire chinois, 55 morts présumés

Un sous-marin chinois aurait sombré en mer Jaune au mois d’août, causant la mort de tout l’équipage présent à son bord. Mais la Chine nie cette information.

Un naufrage, beaucoup de morts… le tout tenu secret ? Le sous-marin nucléaire chinois 093-417 aurait sombré en mer Jaune au mois d'août, rapporte le Daily Mail. Le submersible aurait été pris dans un piège… orchestré par la Marine chinoise. L'objectif était de capturer des navires britanniques et américains. Selon un rapport britannique, 55 marins chinois auraient péri dans ce drame, que la Chine refuse de reconnaître. Officiellement, il n'y a eu aucune opération militaire de ce type en mer Jaune (située entre la Chine et la péninsule coréenne) en août, aucun sous-marin en détresse, et donc aucune victime.





Selon le Daily Mail, les 55 membres d'équipage, parmi lesquels figuraient 21 officiers et le capitaine du sous-marin nucléaire, sont morts des suites d'une défaillance générale qui a touché les systèmes d'aération et d'oxygénation de l'appareil. Ce qui aurait causé l'empoisonnement des troupes.

Pékin et Taïwan nient





Quid du piège dans lequel le submersible 093-417 n'aurait pas dû tomber ? Le rapport britannique que relaye le Daily Mail indique que le drame a eu lieu le 21 août, à 8 h 12 précisément. Le sous-marin aurait heurté un obstacle, sciemment placé là pour détruire des bâtiments ennemis. Un sous-marinier britannique a déclaré, auprès de nos confrères : « Il est possible que ce soit arrivé et je doute que les Chinois aient demandé une aide internationale pour des raisons évidentes. » Concernant l'empoisonnement présumé des troupes à bord du sous-marin, ce témoin juge également cela plausible. Si les sous-marins britanniques sont équipes d'un kit d'urgence qui génère de l'oxygène en cas d'avarie, ce n'est pas forcément le cas dans les forces armées d'autres pays.