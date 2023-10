Netanyahou s’engage à « détruire » le Hamas, mais reconnaît que la guerre « prendra du temps »

Le premier ministre israélien a pris la parole samedi soir lors d’une allocution télévisée nationale, après avoir passé la majeure partie de la journée en réunion avec de hauts responsables de la sécurité.



Benyamin Netanyahu s’est engagé à ce qu’Israël utilise « toute sa puissance » pour vaincre et se « venger » du Hamas, après son incursion meurtrière dans le sud d’Israël, déclarant toutefois que la guerre « prendrait du temps ».



Le premier ministre israélien a déclaré que l’armée israélienne utiliserait toutes ses forces pour « détruire » les capacités du Hamas et promis qu’il paierait un lourd tribut si « un seul cheveu » des otages israéliens - capturés samedi et désormais détenus par le Hamas - était touché.



« Nous les vaincrons jusqu’à la mort et nous nous vengerons de ce jour noir » , a-t-il déclaré. Il a ajouté en qualifiant Gaza de « cité du Mal » : « Tous ces endroits où le Hamas se cache (…) nous allons en faire des ruines », « je dis aux habitants de Gaza : “sortez de là maintenant car nous allons agir partout avec toute notre force” ».