Netanyahu après la plainte de l'Afrique du Sud : "C'est de l'hypocrisie. Israël a l'armée la plus morale au monde"









L'Afrique du Sud a décidé de porter plainte contre Israël de génocide contre les Palestiniens, à la suite des bombardements, qui se poursuivent dans la bande de Gaza. Alors que l'audience se tient en ce moment à la Cour internationale de justice, à La Haye (Pays-Bas) Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a apporté une réponse via une allocution à partir de Tel-Aviv.





Selon le chef du gouvernement israélien, l'Afrique du Sud a fait preuve d'hypocrisie. "Quel monde tordu ! Et ce sont les forces de défense d’Israël, l'armée la plus morale du monde, qui fait tout pour éviter de blesser les civils innocents, qui est accusée de génocide par les représentants des monstres. L'hypocrisie de l'Afrique du Sud ne connaît pas de limites. Où était-elle lorsque des millions de personnes ont été assassinées et déplacées de leurs maisons en Syrie et au Yémen, et par qui ? Par les partenaires du Hamas", a-t-il déclaré.





"Monde tordu. Où étiez-vous ? Nous savons où nous sommes. Nous continuerons à combattre les terroristes, nous continuerons à repousser les mensonges, nous continuerons à maintenir notre juste droit à nous défendre et à assurer notre avenir jusqu'à une victoire décisive", a ajouté le Premier ministre israélien.