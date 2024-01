Netanyahu : "Personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni l'Axe du Mal, ni personne d'autre"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu samedi que "personne" n'arrêterait son pays dans la guerre engagée dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque sanglante menée par le Hamas le 7 octobre.

"Personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni l'Axe du Mal, ni personne d'autre", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv, en référence notamment à la requête de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) accusant Israël de génocide dans la bande de Gaza.

Il a assuré que les opérations militaires avaient déjà permis d'"éliminer la plupart des bataillons du Hamas" dans le territoire palestinien dirigé par le mouvement islamiste.

Par ailleurs, au sujet de la question des Palestiniens déplacés du fait des combats -- quelque 1,9 million de personnes sur les 2,4 millions de Gazaouis selon l'ONU--, Benjamin Netanyahu a indiqué qu'"il existe une loi internationale et elle dit une chose simple: vous déplacez une population et vous ne la faites pas revenir tant que le danger existe. Et le danger existe".

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par les attaques du Hamas qui ont entraîné la mort de quelque 1.140 personnes, majoritairement civiles, sur le sol israélien, selon un décompte de l'AFP à partir des chiffres israéliens.

Engagée en représailles par Israël, la guerre à Gaza a depuis tué 23.843 personnes, en majorité des femmes et des mineurs, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas.