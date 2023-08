Nice : après son agression, le médecin de 80 ans dénonce une justice laxiste et porte plainte après des insultes en ligne

L’homme suspecté d’avoir frappé à plusieurs reprises Jean-Yves Ollivier a obtenu un délai pour sa défense et reste sous contrôle judiciaire. Ce qui indigne le médecin niçois, qui se sent encore menacé.







Une semaine après son agression dans le centre-ville de Nice par un patient dont il contrôlait la pertinence de l’arrêt maladie, le médecin généraliste de 80 ans possède encore les stigmates des coups reçus. Un pansement au niveau de l’arcade (sept points de suture lui ont été posés), un autre sur la main et - toujours - des douleurs aux côtes, frappées à plusieurs reprises par son bourreau.







L’homme suspecté de s’en être pris au médecin comparaissait, lundi, au tribunal correctionnel de Nice. Avec son avocate, Me Carole Biot-Stuart, ils ont obtenu un délai pour préparer leur défense. Une expertise psychologique a été demandée pour compléter le dossier de Mathieu B., 45 ans, qui travaille dans le bâtiment et qui était en conflit avec son patron. «Pour comprendre son passage à l’acte», les juges ont accepté. L’audience a été renvoyée au 12 février 2024.





Cette décision indigne Jean-Yves Ollivier et il le fait savoir. «Ce n’est pas normal de banaliser un acte de violence inadmissible, pense-t-il. Si on ne réprime pas tout de suite, quel message envoie-t-on? Il faut une sanction dissuasive pour les autres, surtout vis-à-vis du corps médical , les auteurs doivent être sévèrement punis», poursuit-il.





Pas d’excuses

Sans prendre de gants pour dénoncer «une justice laxiste» dans la presse et auprès du Figaro, le médecin explique s’inquiéter de cette dérive violente de la société. Après avoir enchaîné les interviews et plateaux de télévision, enverrait-il un message politique? «Je suis surpris, je n’ai pas l’habitude de répondre à autant de journalistes, répond-il. Mais je ne fais pas de politique! Je suis ni de droite, ni de gauche, cette violence n’est juste pas acceptable et la justice doit être très sévère là-dessus», insiste le médecin depuis son cabinet, à l’ouest de capitale azuréenne, dans laquelle il a repris le fil des consultations.





Être en colère, ce n'est pas une maladie. Avec cette décision, on a l'impression que c'est normal d'être violent aujourd'hui.





Jean-Yves Ollivier





Il le répète: «il s’est tellement acharné sur moi qu’il aurait pu me tuer», se scandalise-t-il encore, alors qu’il avait réussi à prendre la fuite et qu’un passant s’était interposé. Du pardon, il n’en veut point. «Je n’accepterai pas ses excuses car il voulait me régler mon compte», martèle le docteur expérimenté. Pour lui, le délai de six mois en lien à un examen psychologique n’est pas légitime. «C’est quelqu’un qui ne s’est pas contrôlé. Être en colère, ce n’est pas une maladie. Avec cette décision, on a l’impression que c’est normal d’être violent aujourd’hui».





Contactée par Le Figaro, Me Carole Biot-Stuart justifie cette procédure. «La justice expéditive n’a rien de bon, il faut laisser le temps de faire cette expertise à mon client qui se sentait harcelé moralement par son employeur», explique-t-elle, en tenant à préciser que le contrôle de l’arrêt maladie s’est fait par un organisme privé et à la demande de l’entreprise. «Il faudrait un peu de sagesse dans cette affaire», ajoute l’avocate face à cet emballement médiatique et aux différents propos de la victime.





«Harcèlement» en ligne

Les prises de position de Jean-Yves Ollivier lui ont valu des insultes sur les réseaux sociaux et dans les avis des moteurs de recherche, contre lesquels il a décidé de porter plainte. Parmi les propos injurieux, l’octogénaire est accusé d’avoir agressé des enfants, d’être raciste, de pratiquer la fraude à la sécurité sociale, ou encore d’être un agent du patriarcat et de ne plus avoir le droit d’exercer, énumère-t-il. «C’est une avalanche de mauvaises indications qui mettent en péril mon activité, c’est du harcèlement. Ces insultes ne sont pas normales», se désole-t-il, sans oublier de rappeler les nombreux messages de soutien qu’il a reçus. Outre ceux de ses habituels patients, le maire de Nice, Christian Estrosi, ou encore le député de la 1re circonscription des Alpes-Maritimes et président des Républicains, Éric Ciotti, avaient réagi sur le réseau social X (ex-Twitter).





Malgré la volonté du parquet de Nice d’une détention provisoire, le suspect a écopé d’un contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement. Même si Mathieu B. a l’interdiction d’entrer en contact avec la victime (ainsi que de quitter le département des Alpes-Maritimes), le docteur Jean-Yves Ollivier confie «se sentir en danger». Il y a quelques jours, il relate avoir vu «un individu louche» roder à son cabinet, qu’il a signalé. Il attend le procès avec impatience, dans lequel il sera défendu par Me Vincent, l’avocate du Conseil de l’ordre des médecins.