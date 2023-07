Niger: la France condamne le coup de force des putschistes

La France condamne "toute tentative de prise de pouvoir par la force" au Niger, où des soldats encerclent le palais présidentiel et affirment avoir pris le pouvoir, a réagi mercredi la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna sur le site du Quai d'Orsay.



"Elle condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force et s'associe aux appels de l'Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l’intégrité des institutions démocratiques nigériennes", a écrit Mme Colonna dans un message également publié sur son compte Twitter (rebaptisé X).