Niger: le régime militaire ordonne à la coordonnatrice de l'ONU de quitter le pays





Le régime militaire issu d'un coup d'Etat au Niger a ordonné à la coordonnatrice de l'ONU au Niger, Louise Aubin, de quitter le pays sous 72 heures, dans un communiqué daté de mardi et transmis à l'AFP mercredi.





Cette décision intervient alors que la France a commencé ces derniers jours à retirer ses quelque 1.400 soldats du Niger, après avoir fait rentrer à Paris son ambassadeur à Niamey, deux décisions prises à la demande du régime militaire au pouvoir depuis fin juillet.





"Le gouvernement décide d'ordonner à l'ambassadeur, coordonnateur résident du système des Nations unies, son excellence madame Louise Aubin de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter Niamey sous soixante-douze heures", a écrit le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué.





Il motive sa décision par des "entraves" mises selon lui par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "en vue de contrarier la participation pleine et entière du Niger" à la 78ème Assemblée générale de l'organisation qui a eu lieu en septembre à New York. Le régime militaire avait déjà dénoncé des "agissements perfides" de M. Guterres pour, selon lui, entraver la participation du représentant du Niger à cet évènement et "saper tout effort de sortie de crise".





Les généraux nigériens au pouvoir avaient envoyé à New York leur nouveau ministre des Affaires Etrangères, Bakary Yaou Sangaré, qui était avant le coup d'Etat du 26 juillet le représentant du pays à l'ONU.