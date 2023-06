OBAMA ET MICHELLE : Un tapotage de fesses en public qui enflamme la toile

L’ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, sa femme Michelle et leurs deux enfants se sont rendus en Grèce, à l’occasion d’un événement de la fondation Obama. La famille a pris un peu de temps de leur voyage d’affaires pour faire une visite touristique. Les Obama ont visité, ce mercredi, l’un des sites les plus sacrés de la Grèce antique, l'Acropole d’Athènes. Mais il parait clairement sur les photos prises lors de cette visite, que l’ancien président des Etats-Unis était plus impressionné par «le derrière de sa femme Michelle que le site en question», nous rapporte le site TMZ.







Obama n’a pas «pu s’empêcher de donner un tapotage de fesses à Michelle mercredi, lors d’un arrêt à la célèbre Acropole d’Athènes, lui tenant la main alors qu’ils montaient ensemble un escalier sur le site». Une action qui a suscitée du bruit sur la toile.





Avec la présence de leurs deux filles, Malia et Sasha, qui étaient à proximité, avec peu de chance, «elles n’avaient pas à assister à la pièce de théâtre de papa en PDA». Cette expression qui est utilisée aux Etats-Unis soit comme «Public Display of Affection», en français : «démonstration d’affection en public» ou «exhibition d’affection en public».





D'après les images, il semble que Barack et Michelle Obama aient toujours cette même étincelle depuis le premier jour.





Pour rappel, les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1989, alors qu’ils travaillaient dans le même cabinet. Une histoire d’amour qui semble perdurer jusqu'à maintenant.