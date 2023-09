ONU : Macky Sall souligne les failles et les injustices de l’architecture financière mondiale

En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président Macky Sall a pris part à une table ronde organisée par le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, et le Président du Conseil européen, Charles Michel. Les débats se sont tenus sous la thématique “Vers une architecture financière internationale équitable”.





Lors de son intervention, le Président sénégalais a déclaré, sans détour, que « l’architecture financière mondiale est dépassée, dysfonctionnelle et injuste. “Les Institutions financières internationales sont aujourd’hui trop restreintes pour remplir leur mandat et être au service de tous.Une architecture financière qui ne représente pas le monde d’aujourd’hui risque d’ailleurs de conduire à sa propre fragmentation”, a-t-il observé.





M. Sall a, par ailleurs, souligné la nécessité “de revoir les critères de notation des agences d’évaluation pour plus d’objectivité et d’équité”. “Cette notation défavorable dont souffrent nos pays se traduit par des primes de risque surévaluées et des taux d'intérêt très élevés, ce qui gonfle considérablement notre service de la dette”, a-t-il déploré.