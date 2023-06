Opération séduction de « MBS », le prince héritier d’Arabie saoudite, en France

Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman arrive au sommet pour un nouveau pacte financier, à Paris, le 22 juin 2023

La venue de Mohammed Ben Salman, qui a rencontré à deux reprises Emmanuel Macron, acte la relance des relations bilatérales. En froid avec Washington, Riyad cherche un partenaire en Occident.





Depuis une dizaine de jours, le monde parisien des affaires vit à l’heure saoudienne. Une imposante délégation de ministres, d’entrepreneurs, et de hauts fonctionnaires du royaume, sillonne les bords de Seine, à l’affût d’opportunités d’investissement et pour vanter les mérites de Vision 2030, le plan de modernisation de l’Arabie. Les principaux palaces de la capitale, comme le George-V et le Plaza Athénée, sont remplis de VIP saoudiens, fantassins d’une véritable offensive de charme.





L’arrivée de cette délégation a été coordonnée avec la venue, à Paris, de l’héritier du trône de Riyad, le prince Mohammed Ben Salman. L’homme fort de la couronne saoudienne, surnommé « MBS », a rencontré Emmanuel Macron à deux reprises : vendredi 16 juin, en tête-à-tête, dans le cadre d’un déjeuner de travail à l’Elysée ; et jeudi 22 juin, à l’occasion du sommet pour un nouveau pacte financier, grand-messe Nord-Sud, organisée au palais Brongniart, dans le centre de Paris, en présence d’une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernement.





Autour de ces deux rendez-vous politico-diplomatiques, les hommes d’affaires et les responsables gouvernementaux saoudiens se sont déployés dans une demi-dizaine d’événements à caractère économique et promotionnel. Le point d’orgue de cette opération séduction s’est déroulé lundi 19 juin, en deux temps : le matin avec le Forum franco-saoudien sur l’investissement, et le soir lors d’une réception de gala sur le Champ-de-Mars, destinée à promouvoir la candidature de Riyad à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.





Contexte d’essor des relations économiques franco-saoudiennes