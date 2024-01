Pakistan: l'ex-Premier ministre Imran Khan condamné à 10 ans de prison

L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été condamné à dix ans de prison pour une affaire de divulgation de documents classifiés, à quelques jours des élections législatives, ont annoncé mardi son parti et les médias publics.



Imran Khan et Shah Mahmood Qureshi, ancien ministre des Affaires étrangères et numéro deux du parti fondé par M. Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), "ont été condamnés à dix de prison dans (cette) affaire", a indiqué à l'AFP un porte-parole du PTI.