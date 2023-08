Pakistan: plusieurs enfants bloqués dans un téléphérique artisanal en altitude

Des enfants qui se rendaient à l'école, de l'autre côté d'une vallée dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, se sont retrouvés coincés à plus de 300 m d'altitude.





Des hélicoptères de l'armée pakistanaise tentent, ce mardi 22 août, de venir au secours de huit personnes, dont six enfants, bloquées dans un téléphérique artisanal suspendu en altitude dans une région montagneuse et isolée du nord-ouest du Pakistan. Les enfants utilisaient la cabine pour se rendre à l'école, de l'autre côté d'une vallée encaissée traversée par une rivière dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, quand elle s'est retrouvée coincée à plus de 300 m d'altitude, après qu'un des câbles l'actionnant a cessé de fonctionner.









«Le soir approche. Dîtes-nous pourquoi les hélicoptères repartent», a anxieusement déclaré à l'AFP par téléphone l'un des adultes bloqués dans la cabine et dénommé Gul Faraz.





«Pour l'amour de Dieu, aidez-nous»





«Pour l'amour de Dieu, aidez-nous», avait-il auparavant imploré sur une chaîne de télévision locale. Des hélicoptères de l'armée ont mené des reconnaissances à proximité du téléphérique de fortune et un soldat a été descendu dans un harnais pour donner aux occupants de la nourriture, de l'eau et des médicaments, a indiqué à l'AFP Tanveer Ur Rehman, un responsable gouvernemental local.





«C'est une opération délicate qui exige une précision minutieuse. L'hélicoptère ne peut pas s'approcher trop près du téléphérique, car le flux d'air (causé par ses pâles) pourrait entraîner la rupture de la seule chaîne le supportant», a-t-il ajouté. Des habitants et proches des personnes prises au piège sont regroupés des deux côtés du profond ravin, situé à plusieurs heures de toute agglomération.





Cris de peur des enfants





«À chaque fois que l'hélicoptère a descendu le sauveteur plus près du téléphérique, le vent provoqué par l'hélicoptère a fait trembler et déséquilibré la cabine, faisant crier de peur les enfants», a déclaré à la chaîne Geo News, Ghulamullah, président de la vallée d'Allai, site de l'accident. La cabine s'est retrouvée bloquée vers 7 heures locales (2 heures GMT). Les habitants, qui géraient eux-mêmes le téléphérique, ont dû recourir aux haut-parleurs des mosquées pour alerter les officiels de l'autre côté de la vallée, dans cette zone dénuée de toute route ou pont.





Ali Asghar Khan, le directeur d'une école publique de Battagram, a expliqué à l'AFP que les enfants concernés étaient des adolescents scolarisés dans son établissement. «L'école est située dans une région montagneuse et il n'y a pas de passages sûrs, donc il est habituel d'utiliser la télécabine», a-t-il déclaré.





«Les parents sont réunis à l'endroit où est la télécabine. Que peuvent-ils faire? Ils attendent que les sauveteurs sortent leurs enfants de là. Nous sommes tous inquiets», a-t-il ajouté.





500 personnes rassemblées pour suivre le sauvetage





Selon Abid Ur Rehman, enseignant dans une autre école locale, près de 500 personnes sont ainsi rassemblées pour suivre la mission de secours. «Les parents et les femmes pleurent et réclament que leurs enfants soient secourus», a-t-il dit à l'AFP.





Syed Hammad Haider, un haut responsable de la province, a estimé que la cabine était suspendue entre 300 et 350 m au-dessus du sol. Au Pakistan, de telles cabines artisanales activées par des câbles ou parfois de simples cordes, sont fréquemment utilisées pour relier des villages isolés dans les zones montagneuses.





«Le téléphérique est coincé dans un endroit où il est presque impossible d'aider sans un hélicoptère», a expliqué à l'AFP Zulfiqar Khan, un responsable du service d'urgence pakistanais Rescue 1122. Le Premier ministre intérimaire, Anwaar-ul-Haq Kakar, a immédiatement ordonné l'inspection de tous les dispositifs privés de ce type et la fermeture de ceux qui ne respecteraient pas les normes de sécurité.