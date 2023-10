Palestine : 508 morts et 2 800 blessés dans la bande de Gaza

Le ministère de la santé palestinien a fait état lundi de 508 morts et de 2 800 blessés dans la bande de Gaza, rapporte l’agence de presse officielle WAFA. La ministre de la Santé, Mai Al-Kaila, a par ailleurs accusé l’armée israélienne de bombarder délibérément les hôpitaux et les équipes médicales, et a prié la communauté internationale de « prendre des mesures urgentes » pour faire cesser ces tirs.