Panique à bord de l’avion privé de la reine Elizabeth II

Panique dans l

Alors que la reine Elizabeth II et son personnel revenaient d’un voyage en Écosse, l’avion privé de la femme de 96 ans a dû interrompre son atterrissage à Londres en raison d’un violent orage, rapportent les médias britanniques.





Un porte-parole du palais de Buckingham a confirmé que le vol d’Elizabeth a interrompu son atterrissage en raison de l’orage, mais a souligné qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité aérienne du pays. Le vol de la Reine a quitté l’aéroport d’Aberdeen, en Écosse, mardi vers midi, où la Reine avait passé les jours précédents au château de Balmoral, la résidence d’été de la famille royale britannique.





Le vol d’une heure et demie devait atterrir à la RAF Northolt, au nord-ouest de Londres. Cependant, un orage, de fortes pluies et de la grêle ont obligé le pilote à remettre les gaz alors qu’il tentait un premier atterrissage. L’avion a tourné au-dessus du nord de Londres pendant environ 15 minutes jusqu’à ce qu’il parvienne à faire une deuxième tentative d’atterrissage. Après que le vol d’Elizabeth a atterri en toute sécurité, elle a été emmenée en voiture au château de Windsor.





