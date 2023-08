Paris : le campement de migrants devant l'Hôtel de Ville évacué

Un campement de migrants installé depuis début août devant l'Hôtel de ville de Paris a été évacué et 226 personnes mises à l'abri. CANDIDA LOBES/MSF / REUTERS

Ces migrants, «principalement originaires d'Afrique de l'Ouest, (...) ont été dirigés dans une structure d'accueil temporaire en Île-de-France», indique un communiqué de la région Île-de-France et de la préfecture de police. Ils seront ensuite orientés en régions «en fonction de leur situation et avec leur accord», dans des structures d'hébergement temporaires permettant un accompagnement social et sanitaire, ainsi qu'une évaluation de leur situation administrative quant au droit au séjour, selon le communiqué.











Depuis début août, quelques dizaines de familles campaient près du parvis : souvent des femmes avec des enfants très jeunes, venues notamment du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Sénégal ou du Mali. Lundi, la mairie de Paris avait réclamé une opération de mise à l'abri de ces familles installées là pour demander une solution d'hébergement d'urgence.