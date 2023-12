Paris : Un homme en trottinette percute volontairement un piéton et meurt des suites du choc

Les faits ont eu lieu mardi soir dans le 14e arrondissement de Paris après une altercation dans la rue.





Ce qui aurait pu être une simple dispute sur la chaussée parisienne a tourné au drame : mardi 12 décembre dans la soirée, une altercation entre le passager d’une trottinette électrique et un piéton dans le 14e arrondissement de Paris a dérapé lorsque l’utilisateur de la trottinette a volontairement percuté le piéton avant de mourir des suites de la collision, a appris Le Figaro d’une source policière, confirmant les informations du Parisien.





Traces de sang





En dépit de l’arrivée rapide des secours, l’homme en trottinette est décédé moins d’une heure plus tard. Épargné, le piéton a quant à lui été blessé à la cheville et pris en charge à l’hôpital, d’après cette même source, qui précise qu’il a été testé négatif à l’alcool et aux stupéfiants.





Sollicité par Le Figaro, le parquet de Paris a indiqué que l’enquête sur les causes de cette altercation mortelle avait été confiée au service de traitement judiciaire des accidents (STJA). Le passager du deux-roues se serait effondré après avoir percuté le piéton, et des traces de sang sur sa tête et au sol auraient été aperçues sur les lieux de l’accident, selon les informations du Parisien.