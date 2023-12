Partenariat Afrique-Europe : Macky Sall prône une approche « consensuelle »





Le sommet RENEWPAC 2023 a entamé ses délibérations ce lundi 4 décembre, réunissant les dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique autour du thème "Europe et Afrique : Comment favoriser le développement durable". L'événement vise à aborder les défis complexes et interconnectés auxquels ces continents sont confrontés.





Nicola Beer, Vice-présidente du parlement européen, a rappelé l'engagement en faveur d'un développement accru entre l'Afrique et l'Europe, indiquant que la prospérité économique des deux parties est étroitement liée. « L'avenir appartient aux jeunes. En investissant dans leur éducation nous les outillons pour devenir des architectes de demain », a-t-elle déclaré.





La Présidente de l'international libérale, Hakima El Haite, a rendu hommage au président Macky Sall en saluant les efforts de développement réalisés au Sénégal sous sa présidence et son engagement diplomatique en faveur de l'Afrique. Sur la collaboration entre les deux continents, elle a relevé le besoin de réciprocité dans les relations et plaide pour un partenariat Europe-Afrique gagnant-gagnant, mettant en avant la diversité des cultures et des perceptions de développement.





Le Président Macky Sall a abordé les défis cruciaux de la paix, de la sécurité, des menaces transfrontalières, des périls climatiques et de la question migratoire. Il a insisté sur la nécessité d'une collaboration internationale, appelant à la construction de partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques. Sur les minéraux critiques, il préconise leur transformation sur le continent pour créer de la valeur ajoutée et des emplois.





« Ensemble, nous devons également agir sur le plan économique pour l’assouplissement des règles de l’OCDE afin de mieux faciliter l’accès des pays en développement africains en particulier au crédit export, à des conditions de maturité plus longues et des taux d’intérêts plus soutenables et ceci pour renforcer l’investissement et le commerce entre les deux continents », préconise-t-il.





Il a insisté sur l'importance d'investir dans les infrastructures qui est, selon lui, la base de la transformation structurelle. L’atteinte de cet objectif passe par la résolution des besoins de financement du continent qui sont estimés entre 130 et 170 milliards de dollars par an selon la Banque africaine de développement.





« Cette Afrique en chantier offrira également à ses partenaires davantage d’opportunités d’investissements, de croissance et de prospérité partagées », espère-t-il. Il a appelé l'Europe à occuper pleinement sa place en Afrique, mettant en avant ses ressources, son savoir-faire et sa proximité dans cette nouvelle dynamique souhaitée par tous.