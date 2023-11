Patrice Talon à Yayi, droit dans les yeux : « Je ne compte pas gracier Reckya Madougou »

Au Bénin, une délégation du parti d’opposition Les Démocrates conduite par Boni Yayi a rencontré hier lundi 27 novembre, le président Patrice Talon au Palais de la Marina à Cotonou. Après un tête à tête avec son prédécesseur, l'ex-magnat du coton a ouvert la discussion aux autres membres de la délégation.





Les sujets abordés tournaient autour de l’état de la liste électorale et de la libération des prisonniers politiques. Boni Yayi, désormais chef de l’opposition béninoise, a dit à son vis-à-vis que le Bénin ne pouvait pas organiser les élections de 2026 sans auditer cette liste électorale.





« Parfois le pardon peut être une faute »





Patrice Talon a lui-même reconnu que ce fichier présentait des anomalies à corriger. Il a pour cela autorisé son audit. En ce qui concerne la libération des prisonniers politiques, le président béninois n’a fait aucune concession. « Monsieur le Président Boni Yayi , je vous ai déjà dit que je ne compte pas gracier Reckya Madougou », a lancé Patrice Talon au président du parti Les Démocrates.





Reckya Madougou, c’est cette célèbre opposante béninoise condamnée à 20 ans de prison pour terrorisme en 2021. Pour le locataire du Palais de la Marina, il faut que les « acteurs politiques » rendent « compte de leurs actes ». « Laissons un code à la République. Parfois le pardon peut être une faute », a-t-il complété.





On imagine bien que le président béninois ne souhaite pas non plus accorder sa grâce à Joël Aivo, l’autre célèbre opposant, condamné à 10 ans de prison pour « blanchiment de capitaux et complot contre l’autorité de l’Etat ».





« L’exclusion a été la cause de tout ce que nous vivons aujourd’hui »





L’inflexibilité de Patrice Talon a beaucoup déçu les responsables du parti Les Démocrates. Ils ne rendent pas pour autant les armes. « En tant que responsable du parti Les Démocrates, nous devons continuer le combat. Nous avons déposé une loi sur l’amnistie, sur laquelle nous devons compter avec nos collègues de la mouvance présidentielle. Cela y va de l’intérêt général de la nation. L’exclusion a été la cause de tout ce que nous vivons aujourd’hui, donc c’est ensemble que nous devons trouver une solution », a déclaré Eric Houndété, premier vice-président de la formation politique.