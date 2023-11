Patrick Dempsey désigné homme le plus sexy sur terre en 2023

« Je suis heureux que cela se produise à ce stade de ma vie », a réagi l’ex-acteur de « Grey’s Anatomy », consacré par le magazine People. « C’est agréable d’être reconnu, mais cela me donne la possibilité de l’utiliser pour quelque chose de positif », a-t-il ajouté.

L’acteur de « Grey’s Anatomy » Patrick Dempsey a été désigné ce mardi aux États-Unis par le magazine People comme « l’homme vivant le plus sexy » de 2023, succédant ainsi à Chris Evans, star de Marvel, honoré en 2022. Patrick Dempsey, 57 ans, s’est dit « complètement choqué » lorsqu’il a appris la nouvelle et a cru qu’il s’agissait d’une blague. « J’ai toujours été la demoiselle d’honneur », a-t-il réagi, sous forme de boutade. « C’est agréable d’être reconnu, et mon ego en prend certainement un coup, mais cela me donne la possibilité de l’utiliser pour quelque chose de positif », a ajouté Dempsey à People.





L’ancien « docteur Mamour » (« McDreamy » en version originale) a acquis son statut en jouant dans près de 250 épisodes de la série de la chaîne ABC « Grey’s Anatomy » (diffusé sur TF1 en France) le rôle du neurochirurgien Derek Shepherd. Il a aussi joué le prince charmant des temps modernes dans le film musical « Enchanted », sorti en 2007.





Ses enfants vont se moquer de lui





L’acteur, marié à Jillian, maquilleuse et fondatrice d’une ligne de produits de beauté, est surtout intéressé par la façon dont ses enfants, Talula, 21 ans, et ses jumeaux Sullivan et Darby, 16 ans, réagiront à son nouveau statut, selon la presse américaine. « Ils vont se moquer de moi et trouver toutes les raisons pour lesquelles je ne devrais pas l’être, a-t-il déclaré. Ce qui est bien, c’est qu’ils me permettent de rester jeune. »





En décembre, le comédien sera à l’affiche du biopic « Ferrari », réalisé par Michael Mann, dans lequel il incarnera le pilote de Formule 1 italien Piero Taruffi aux côtés d’Adam Driver et de Penélope Cruz.