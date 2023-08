Pension élevée, garde alternée… Halle Berry finalise son divorce coûteux avec Olivier Martinez après 8 ans de procédure

Une procédure qui s’achève enfin. Halle Berry et Olivier Martinez, en instance de divorce depuis huit ans, sont définitivement séparés. C’est en tout cas ce que révèle le média américain TMZ, qui relate les détails de ce dénouement juridique. Les deux acteurs avaient signé un contrat de mariage, mais attendaient de pouvoir s’accorder sur l’organisation de la garde de leur fils, Maceo. Des documents juridiques ont été déposés auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, permettant ainsi de finaliser la démarche.





Un week-end sur deux

Il a été convenu que la garde de l’enfant âgé de 9 ans sera partagée, et ce de manière équitable. Ainsi, Maceo passera le début de la semaine - du lundi au mercredi - auprès de sa mère, puis retrouvera ensuite son père jusqu’au vendredi. Quant aux week-ends, la garde sera alternée.





Pour le bien-être du petit garçon, des séances avec un psychologue lui seront proposées - seul ou en famille. Ses parents ainsi que sa demi-sœur Nahla - fruit de l’union de l’actrice de Catwoman (2004) avec le mannequin Gabriel Aubry, ensemble de 2006 à 2010 - pourront donc participer aux sessions de thérapie. Ce qui n’est pas le cas, en revanche, du petit ami actuel de la comédienne, Van Hunt.





En outre, quant à l’aspect financier, Catwoman a eu beau sortir ses griffes, la séparation se solde par de nombreux coûts : l’actrice devra verser une pension alimentaire de 8000 dollars (7390 euros) par mois à Olivier Martinez. Ainsi que «4,3 % de tout revenu perçu au-delà de 2 millions de dollars». Elle devra également s’acquitter de l'intégralité des frais de scolarité de Maceo, comme de ses activités extrascolaires et des frais de santé.





Trois ans d’amour

Il semble bien loin le temps où Halle Berry et Olivier Martinez tombaient amoureux, à l’issue d’une rencontre sur le tournage du film Dark Tide, en 2012. Après le coup de foudre, ils s’étaient mariés l’année suivante. Et avaient, dans la foulée, donné naissance à Maceo, en 2013. Las, après trois ans d’amour, ils avaient décidé d’emprunter des chemins différents... et s’étaient séparés. Aujourd’hui, Halle Berry est en couple avec l’artiste Van Hunt - idylle qu’elle n’hésite pas à partager sur son compte Instagram depuis qu’elle l’a officialisée, en septembre 2020 - tandis qu’Olivier Martinez semble faire cavalier seul.