Plus de 1 000 personnes sont mortes au cours de l’attaque du Hamas contre Israël, selon un nouveau bilan

Le bilan mortel de l’attaque d’Israël par le Hamas samedi s’élève désormais à plus de 1 000 personnes côté israélien. Le général de brigade Dan Goldfus a annoncé ce chiffre mardi, lors d’un point presse avec des journalistes. « Nous allons passer à l’offensive et attaquer le groupe terroriste Hamas et tout autre groupe présent à Gaza », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous devrons changer la réalité à Gaza pour éviter que cela ne se reproduise. »