Plus de 120 millions d'Américains ont regardé le Super Bowl, record d'audience

123,4 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis ont regardé dimanche, sur leur télévision ou en streaming, les Kansas City Chiefs remporter le Super Bowl, avec la popstar Taylor Swift en tribunes, a annoncé le réseau CBS qui revendique la plus grosse audience jamais atteinte dans le pays.





"La couverture par CBS Sports du 58e Super Bowl (...) a été la plus regardée de l'histoire avec une audience totale de 123,4 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, incluant CBS Television Network, Paramount+, Nickelodeon, Univision, et CBS Sports, Univision et les propriétés numériques de la NFL, dont NFL+", a indiqué dans un communiqué CBS Sports, en disant se baser sur les mesures d'audience de la société Nielsen.





L'année précédente était déjà un record, avec 115,1 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 7% pour l'édition qui a eu lieu dimanche.





L'annonce intervient alors que le patron du groupe Paramount, propriétaire du réseau CBS et de la plateforme de streaming Paramount+, Bob Bakish, a indiqué mardi dans une note à ses employés que des licenciements seraient notifiés dans la journée, pour "réduire les coûts" . Il n'a pas donné de chiffres mais plusieurs médias américains ont évoqué 3% des effectifs, soit 800 postes, ce qu'a confirmé à l'AFP une source proche du dossier.





"Le retour de l'entreprise à la croissance des bénéfices est une priorité absolue en 2024. Pour cela, nous devrons continuer à augmenter nos revenus tout en réduisant nos coûts. Malheureusement, cela signifie que nous allons entamer le difficile processus de dire au revoir à certains de nos collègues très appréciés au sein de Paramount", a écrit le PDG du groupe dans cette note consultée par l'AFP.





Aux Etats-Unis, la finale du championnat de football américain dépasse désormais chaque année les 110 millions de téléspectateurs et constitue de loin le spectacle le plus regardé.





Au-delà de l'aspect sportif, le Super Bowl attire aussi pour son célèbre show musical de la mi-temps, assuré cette année par la star du R&B Usher, et les grandes entreprises américaines rivalisent d'imagination pour y placer leurs meilleures publicités, devenues un spectacle dans le spectacle.





Mais pour cette édition, l'attente avait encore grandi autour de la présence dans les tribunes de la star de la pop américaine Taylor Swift, en couple avec un joueur des Kansas City Chiefs, Travis Kelce, qu'elle est descendue embrasser sur la pelouse après une victoire au bout du suspense.