Pour Garry Kasparov, Poutine a "assassiné lentement et publiquement" Navalny

L'opposant au Kremlin et ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov a jugé vendredi que Vladimir Poutine avait "assassiné lentement et publiquement" Alexeï Navalny, décédé dans la prison de l'Arctique russe où il purgeait une peine de 19 ans.