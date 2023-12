Pourquoi Pamela Anderson ne porte plus de maquillage

Elle tient parole. Pamela Anderson a fait sensation en foulant le tapis rouge des British Fashion Awards, ce lundi 4 décembre, sans maquillage. À l’exception d’un léger baume à lèvres teinté. L’ancienne star de la série «Alerte à Malibu» est apparue radieuse au moment de participer à cet événement organisé au Royal Albert Hall de Londres.













Selon le site australien Who Magazine, qui cite une interview accordée au magazine ELLE, la comédienne de 56 ans a expliqué avoir fait le choix de ne plus porter de maquillage en grande partie suite au décès de son amie maquilleuse, Alexis Vogel. «Elle était la meilleure. Et depuis, j’ai senti que sans Alexis il était mieux pour moi de ne pas me maquiller», a-t-elle précisé.





Ce n’est pas la première fois que Pamela Anderson se présente sans maquillage à un tel événement, puisqu’elle avait déjà marqué les esprits en octobre dernier en lançant cette tendance lors de la dernière Fashion Week parisienne, suscitant de vifs débats sur les réseaux sociaux, certains applaudissant un choix perçu comme «révolutionnaire», tandis que d’autres trouvaient cela «ridicule».













Une chose est sûre, Pamela Anderson a entamé une métamorphose dans son rapport à son image publique depuis la sortie du documentaire «Pamela, a love story», le 31 janvier 2023 sur Netflix. C’est à partir de ce moment qu’elle semble avoir développé cet attrait pour l’authenticité et la sincérité, notamment en dévoilant son visage sans maquillage dans les pages du magazine de mode américain WWD, en février dernier.













«Je me sens vraiment puissante en ce moment quand tout est très épuré. J'aime voir mes taches de rousseur. J'aime quand mes cheveux ne sont pas coiffés. J'aime juste un visage vraiment frais. Je n'aime pas les injections, et cela ne fonctionne pas sur moi. Je veux voir ce qu'il va se passer», confiait-elle alors.