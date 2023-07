Poutine-Prigozhin : Et soudain, tout va bien

«C’est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Ce à quoi nous faisons face, ce n’est rien d’autre qu’une trahison». Ainsi s’exprimait le président russe Vladimir Poutine, à l’aube de la mutinerie de Wagner le 24 juin dernier. Vingt-quatre heures après, les combattants du groupe paramilitaire russe arrêtaient leur offensive. Cinq jours plus tard, Vladimir Poutine rencontre Prigozhin et plusieurs autres responsables de la société de sécurité privée.







«35 personnes étaient invitées»





En effet, selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, Poutine a eu une réunion avec «des commandants des détachements» de Wagner et leur patron Prigozhin, le 29 juin 2023. «Trente-cinq personnes étaient invitées. Tous les commandants des détachements et la direction de la compagnie, y compris Prigozhin lui-même. Cette réunion a eu lieu au Kremlin le 29 juin. Elle a duré près de trois heures», a déclaré Peskov à la presse ce lundi 10 juillet.





Au cours de cette rencontre, Poutine a évalué les actions de Wagner au front (en Ukraine), non sans donner son avis sur «les évènements du 24 juin». Il a «écouté les explications des commandants et leur a proposé d’autres options d’emploi», informe le porte-parole du Kremlin.





De «fervents partisans du chef de l’Etat»





Les membres de Wagner ont expliqué à leur hôte que cette mutinerie n’avait pas pour but de mettre à mal son pouvoir et qu’ils continuaient d’être de «fervents partisans et soldats du chef de l’Etat». Cette réunion secrète, cinq jours après la mutinerie, explique le cours des événements depuis ce mois de juillet 2023.





Prigozhin a récupéré ses millions de roubles et lingots d’or saisis après la mutinerie. Il a même commencé par s’exprimer dans les médias. Récemment, le patron de Wagner s’en est violemment pris aux médias d’Etat russes, les traitant de «salauds».





«Rappelez-vous, salauds…»





«Lire les journaux, entendre les histoires à la télé, ça me fait très mal. Les salauds de la télé qui, hier, admiraient les garçons de Wagner, versent maintenant toutes sortes de poisons (sur nous)… Rappelez-vous, salauds de la télé, que ce n’étaient pas vos enfants qui se sont battus dans nos rangs. Ce ne sont pas vos enfants qui sont morts, mais vous les salauds, faites des audiences avec des histoires comme celle-là», déclarait-il sur la chaîne de télévision Wagner PMC.





Le patron de Wagner ne serait même plus en Biélorussie. Selon le président de cette République fidèle à Moscou, Prigozhin est de retour à Saint-Pétersbourg.