Près de 10 000 civils tués en Ukraine depuis le début de l’offensive russe, selon l’ONU

Au moins 9 511 civils ont été tués et 17 206 autres blessés en Ukraine depuis le début de l’offensive russe, rapporte le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), dans son dernier bilan daté du 28 août. Avec 4 220 tués et 6 183 blessés, les oblasts de Donetsk et de Louhansk représentent près de la moitié du total, précise l’organisation.