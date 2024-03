Prévention : Comment la Chine compte faire face à la «maladie X »

L’Organisation mondiale de la Santé (Oms) redoute l’apparition d’une pathologie dénommée «Maladie X ». Laquelle pourrait contaminer la population moniale dans les années à venir.



« La communauté internationale est très préoccupée par la «Maladie X », qui ne représente pas une maladie spécifique, mais une maladie infectieuse causée par un agent pathogène inconnu qui pourrait conduire à une pandémie mondiale. Les experts de divers pays estiment généralement qu'en raison de facteurs tels que l'accélération du changement climatique mondial, l'étendue croissante des activités humaines et la transmission fréquente d'agents pathogènes entre espèces, le risque d'une pandémie mondiale causée par la « maladie X » continue d'augmenter », a-t-il reconnu le Directeur de l'Administration nationale de contrôle et de prévention des maladies, Wang Hesheng. Ce, au cours d’une conférence de presse, au Média center, ce samedi, avec le ministre de l'Éducation, Huai Jinpeng, la ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, Wang Xiaoping et le ministre du Logement et du Développement urbain-rural, Ni Hong, dans le cadre de la 2ème session de la 14ème Assemblée populaire nationale.



Ainsi, il a dévoilé les mesures prises par la Chine pour faire face à « l'incertitude d'une pandémie de maladie infectieuse». Tout en déclarant que bien que l’apparition de la «Maladie X » soit difficile à éviter, la pandémie qui en résulte peut-être évitée et combattue.



«La réponse à une pandémie mondiale de maladies infectieuses nécessite que la communauté internationale travaille ensemble »



Wang Hesheng de révéler qu’il s’agit d'améliorer le système juridique et réglementaire, d'adhérer à la prévention et au contrôle conformément à la loi, d'optimiser l'allocation des ressources, d'améliorer le mécanisme de travail pour la transition d'urgence et le système de surveillance. L’amélioration du plan d'urgence, le renforcement des exercices des équipes d'urgence, la préparation des réserves de matériel pertinentes sont pris en compte. « Nous allons aussi améliorer le système de prévention et de contrôle scientifique, accroître les investissements dans la recherche scientifique, promouvoir la recherche prospective sur les pandémies de maladies infectieuses et renforcer les capacités de soutien scientifique et technologique, entre autres», fait-il souligner.



Il dira que les épidémies de maladies infectieuses ne respectent pas de frontières. « La prévention et la réponse à une pandémie mondiale de maladies infectieuses nécessitent que la communauté internationale travaille ensemble. Nous participerons activement à la gouvernance mondiale de la santé publique, promouvrons la coopération avec des organisations internationales telles que l’OMS et d'autres pays, participerons activement à la conclusion du Traité sur la pandémie et à la révision du Règlement sanitaire international (2005), et contribuerons à construire une communauté de santé humaine », a le directeur de l'Administration nationale de contrôle et de prévention des maladies.