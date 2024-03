Prévention et le contrôle des maladies infectieuses : Les résultats «remarquables» de la Chine

Le monde est préoccupé par la prévention et le contrôle des maladies infectieuses telles que le Sida, la tuberculose et l'hépatite. Sur ce, quelle est la situation actuelle de la Chine pays pour les contenir et que fait-elle pour améliorer la santé de la population ? A ces deux questions, Wang Hesheng a renseigné que le système de contrôle des maladies a obtenu des résultats «remarquables» dans la promotion la prévention et le contrôle des maladies infectieuses.



Selon le Directeur de l'Administration national de ce département, après l'éradication de la variole, de la filariose, de la poliomyélite et du tétanos néonatal, depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois, sous la direction du secrétaire général Xi Jinping et du Comité central du Parti (PCC), grâce à des efforts inlassables, le pays a éliminé le paludisme en 2021. Que l'Organisation mondiale de la santé a publié un communiqué de presse indiquant que le nombre d'infections palustres en Chine est passé de 30 millions en 1940 à zéro. « Ce qui constitue un exploit incroyable », dit-il.



« Le Sida, la tuberculose, l'hépatite B, l'hépatite C et la schistosomiase ont été efficacement contrôlées »



Il souligne aussi qu’à l'heure actuelle, « les principales maladies infectieuses telles que le Sida, la tuberculose, l'hépatite B, l'hépatite C et la schistosomiase ont été efficacement contrôlées ».



«La propagation du Sida par les transfusions sanguines et les produits sanguins a été pratiquement bloquée, la transmission mère-enfant et l'utilisation de drogues injectables ont chuté à des niveaux historiquement bas, le taux de réussite du traitement antiviral pour les personnes infectées a atteint plus de 95 % et le nombre de cas les infections nouvellement signalées et le taux de mortalité des personnes infectées diminuent chaque année. Selon la tendance, l'épidémie globale de Sida en Chine est à un niveau épidémique faible », soutient-il.



Avant d’avancer : «L'incidence de la tuberculose a régulièrement diminué, le taux de réussite du traitement est resté supérieur à 90 % et le taux de mortalité a chuté au niveau des pays développés. Le nombre de nouvelles infections par l'hépatite virale a été considérablement réduit. Grâce à la mise en œuvre du programme national de vaccination et de la vaccination universelle contre l'hépatite B, le taux d'infection par le virus de l'hépatite B chez les enfants de moins de cinq ans a été contrôlé en dessous de 1 %, protégeant ainsi des dizaines de personnes ».



«La situation épidémique de maladies parasitaires a considérablement diminué »



Wang Hesheng a, de plus, affirmé que les taux d’incidence de diverses maladies infectieuses qui peuvent être prévenues par les vaccins, comme la rougeole, l’encéphalite japonaise et la méningite à méningocoques, ont chuté à des niveaux historiquement bas. « En sus, ajoute-t-il, la situation épidémique de maladies parasitaires clés telles que l’échinococcose et l’ascaridiase a également considérablement diminué et nous sommes passés à une nouvelle étape de contrôle ou d’élimination ».



Ces propos ont été tenus au centre de presse de la deuxième session de la 14e Assemblée populaire nationale, au cours d’une conférence de presse sur les moyens de subsistance du peuple, ce samedi.



Le Directeur de l'Administration nationale de contrôle et de prévention des maladies, Wang Hesheng, le ministre de l'Éducation, Huai Jinpeng, la ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, Wang Xiaoping et le ministre du Logement et du Développement urbain-rural, Ni Hong y ont pris part.